Messaggero – Inter, possibilità Lucas Leiva? Ieri il brasiliano ha rivelato che…

Lucas Leiva nell'ultima giornata di campionato ha salutato tutto l'ambiente Lazio. Il 30 il suo contratto con i biancocelesti sarà scaduto

Lucas Leiva nell'ultima giornata di campionato ha salutato tutto l'ambiente Lazio. Il 30 il suo contratto con i biancocelesti sarà scaduto e, dopo 5 anni a Roma, a 35 anni il centrocampista brasiliano è pronto a una nuova esperienza. Chissà, magari all'Inter. A domanda precisa di Sky Sport, infatti, l'ex Liverpool non ha escluso di poter restare in Italia, proprio quando sembrava ormai certo il suo ritorno in Brasile: