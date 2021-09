Lucca: “Sono molto ambizioso, devo continuare così”. L’Inter lo osserva

Le dichiarazioni dell'attaccante del Pisa, a quota 5 gol in Serie B e ieri a segno contro il Parma di Gigi Buffon

Un altro gol, prestigioso, al Parma di Gigi Buffon. Lorenzo Lucca non si ferma: sono già 5 i gol in Serie B per l’attaccante, osservato speciale dell’Inter per il futuro. Ecco le sue parola a Sky Sport dopo il pari di ieri: “Quando vinci ogni domenica le altre squadre iniziano a rispettarti ancora di più. Il Parma è un'ottima squadra e ci ha ostacolato molto bene, ma siamo riusciti a esprimere il nostro gioco anche se non abbiamo portato a casa i tre punti. Sono molto ambizioso, ai miei amici e parenti ho detto che quest'anno potevo fare molto bene. Ora devo continuare così, allenandomi duramente settimana dopo settimana perché con questo e l'aiuto dei miei compagni posso fare grandi cose”, le sue parole. L’Inter osserva, quello di Lucca è un nome molto apprezzato dalla dirigenza.