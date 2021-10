Mercato, Inter su Lucca. Lui: “Ibra idolo, Dzeko fra i più forti. Ecco che giocatore sono”

Di lui si parla, e tanto, anche in ottica Inter. Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa, sta attirando su di sé le attenzioni delle big

"Papà mi riempiva di videocassette di grandi centravanti: Ibrahimovic e Trezeguet soprattutto. Ancora Ibra, per me il più forte in assoluto nella storia del calcio, almeno per quelli che visto io. Poi metto Dzeko e Lewandowski... Anzi no, Haaland è meglio. Perché mi piace Dzeko? Perché anche lui è alto-alto, ma stiloso. Bravo coi piedi, forte di testa, sa far giocare bene i compagni d’attacco. È più di un semplice realizzatore. Un mio pregio? Quando ho il difensore attaccato alle spalle, so come aggirarlo. So difendere bene la palla. Credo di avere una buona tecnica, anche se non basta mai. Un mio difetto? Devo imparare a stare sempre in partita. Ogni tanto mi distraggo, non mi arriva la palla e mi spengo".