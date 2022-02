Lucchesi: “L’Inter rischia, campionato molto equilibrato. Dybala? La Juve con Vlahovic…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Lucchesi, dg del Monterosi, ha parlato così di Inter dopo il KO nel derby

"Questo campionato è molto equilibrato, ci sono dei momenti come questo in cui la forbice è stretta, anche se vedo in gara sempre tre-quattro squadre tra qualche momento e flessione. La Juventus è staccata e la vedo difficile".

"Con Vlahovic la Juventus si è assicurata due vantaggi: ha preso un campione e ha messo le cose in chiaro con Dybala. Non sono più dipendenti da lui, per cui se non accetta certe condizioni può anche non rimanere".