Lucchesi: “Serie A? Napoli sfrutta calo Inter e Juventus. Tra Mou e Spalletti…”

Mourinho o Spalletti per un progetto Scudetto? Ti dico Spalletti, non per affetto e per stima. Da dirigente sportivo, Spalletti conosce molto bene il calcio italiano e quello internazionale. Con lui si lavora bene, lo so e l'ho provato. Con Mourinho non lo so, so solo che è un fuoriclasse della panchina. Spalletti è un aziendalista e che sa lavorare bene con il direttore. Su Mou non saprei. Per questo, 51%-49% prendo Spalletti su Mourinho. Napoli da Scudetto? Non me l'aspettavo, sta anche sfruttando i cali di Inter e Juve”.