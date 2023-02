L’ag Lucci: “Oggi il nostro ruolo è cambiato. Futuro? La figura dominante…”

"Il calcio si evolve a un ritmo incessante e, di conseguenza, anche il nostro ruolo. Per questo oggi si parla di agenzia e non più di agente". Il procuratore sportivo Alessandro Lucci , intervistato dalla prestigiosa rivista economica statunitense Forbes, ha parlato del ruolo degli agent. Lucci ha raccontato la propria avventura nel mondo del calcio, iniziata nel 1999, parlando di come il ruolo dell'agente sia completamente cambiato nel corso degli anni.

"Oggi non parliamo più dell'agente, ma piuttosto dell'agenzia", ha fatto notare Lucci, la cui World Soccer Agency attualmente gestisce 39 clienti (fra i quali Dejan Kulusevski del Tottenham Hotspur, Leonardo Bonucci della Juventus ed Edin Dzeko dell'Inter) che, insieme, vantano 283 milioni di dollari di valore di mercato, uno dei più alti in Italia. "Ora, per rimanere competitivi in questo mondo sportivo moderno e frenetico, gli agenti hanno dovuto ampliare i servizi, diventando una figura di riferimento che gestisce praticamente tutti gli aspetti della vita di un cliente, non solo il contratto di lavoro. Oggi, i loro doveri si estendono oltre il famoso momento in cui un cliente viene fotografato per aver posto la propria firma su un nuovo accordo", conclude.