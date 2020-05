Lucescu: “Moratti non mi esonerò, mi dimisi io. Baggio un fuoriclasse, ma Ronaldo…”

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Mircea Lucescu ricorda la sua epserienza sulla panchina dell’Inter: “Non dimentico di avere avuto Ronaldo il Fenomeno, che è stato il più grande giocatore che abbia mai allenato. Purtroppo, quell’anno ebbe tanti guai fisici. Sì, giocava anche Baggio in quell’Inter: era un fuoriclasse, ma non come Ronaldo. Devo riconoscere che il presidente Moratti fu eccezionale con me, non a caso disse che Lucescu era il miglior allenatore che aveva avuto. L’esonero? Ti sbagli, mi dimisi io, non mi mandò via lui. L’errore più grande è che per l’anno dopo era stato annunciato l’arrivo di Lippi e a quel punto è come se io fossi stato destabilizzato agli occhi della squadra. Non potevo che andarmene, anche per responsabilizzare i calciatori“.