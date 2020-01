Lucescu: “Inter, per vincere bisogna spendere. Scudetto? L’Inter c’è, la Juve con Sarri…”

Mircea Lucescu, ex allenatore dell’Inter e alla guida dei nerazzurri nella stagione 1998/1999, ha parlato in esclusiva a TMW del club meneghino tra le voci di mercato e la lotta per lo scudetto.

All’Inter Conte aspetta rinforzi.

“Gli allenatori che vogliono vincere fanno spendere tanto alle società. Bisogna spendere, comprare. Non si può solo allenarsi senza valori”.

Scudetto: su cui punta?

“L’Inter c’è. Non è stato facile per Sarri apportare dei cambiamenti ma doveva farlo è così la Juve ha rallentato un po’”.