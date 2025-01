"Moratti è stato eccezionale, dopo la partita contro la Sampdoria mi ero reso conto che sarebbe stato meglio dare le dimissioni. Ho parlato col presidente, gli ho detto: 'E' meglio che me ne vado così sono i giocatori a doversi prendere le responsabilità'. Lui è stato d'accordo ma mi ha pagato fino alla fine del contratto a giugno, nonostante io mi sia dimesso prima. Mi ha detto: 'Per tutto quello che hai fatto'. E' stato eccezionale, io sono tornato subito in Romania, ho preso la squadra che avevo lasciato per l'Inter, ho vinto il campionato. Moratti ha sempre detto che con me ha avuto un rapporto molto buono, non sono arrivato al momento giusto all'Inter ma è colpa mia"