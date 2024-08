Mircea Lucescu, 79 anni, è stato nominato ct ella nazionale della Romania, dopo la partenza di Edward Iordanescu, che ha scelto di ritirarsi dopo aver portato i suoi uomini agli ottavi di finale dell'Euro 2024 in Germania. "Ho fatto tutto il possibile per rifiutare l'offerta" e lasciare la mano a qualcuno più giovane ma "non posso dire di no alla squadra nazionale, sarebbe stato da codardo da parte mia", ha detto in una conferenza stampa a Bucarest, dopo aver firmato un contratto di due anni.