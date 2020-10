Lucescu: “Per l’Inter sarà difficile con lo Shakhtar: hanno giocatori di grande talento”

“Lo Shakhtar Donetsk non ha l’esperienza dell’Inter ma per i nerazzurri non sarà facile vincere”. E’ il pronostico di Mircea Lucescu, ex allenatore della squadra ucraina oggi sulla panchina della Dinamo Kiev, riguardo alla sfida Champions di domani della squadra di Conte. “La squadra continua con la sua filosofia, ha un presidente che ama moltissimo il calcio -spiega l’allenatore rumeno ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1-. Hanno continuità, hanno preso giocatori brasiliani fortissimi e di grande talento. Stanno crescendo, hanno aspettato un po’ troppo nel cambiare la vecchia guardia ma i giocatori che hanno adesso sono tecnicamente molto bravi e veloci nella costruzione del gioco, hanno un possesso palla e un attacco degli spazi importante”