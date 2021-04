Lucescu Jr: “Sogno di allenare in Italia. Quelli come Conte vincono ovunque”

Le parole del figlio dell'ex allenatore dell'Inter ai microfoni di TMW

Razvan Lucescu, figlio di Mircea, ex allenatore tra le altre dell'Inter, è diventato allenatore proprio come suo padre. Ai microfoni di TMW ha commentato le voci di un possibile approdo in Italia: “Atalanta e Sampdoria? No, non c’è mai stato niente. L’Italia però è un sogno. Il calcio italiano è tra i primi quattro del mondo, è molto organizzato. Ci sono allenatori molto preparati, in Italia ti confronti con il meglio”.