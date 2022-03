Lucio: “Inter periodo meraviglioso, Mourinho il miglior allenatore della mia carriera”

L'ex difensore dell'Inter Lucio ha parlato del suo periodo vincente in nerazzurro sotto la guida di Mourinho

“E' stato un periodo meraviglioso, con tanto divertimento, tante persone fantastiche e tanti titoli. Mi sono fatto molti amici. E con i compagni nel 2010 abbiamo fatto la storia. E' stato bellissimo, ma non perché abbiamo vinto contro il Bayern. Il club significa molto per me ancora oggi. Ero solo felice di aver vinto la Champions League”.