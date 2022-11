Moviola GdS – Lucumì su Lautaro, non convince la punizione. Rigore netto per l’Inter

Il commento de La Gazzetta dello Sport agli episodi dubbi della sfida di ieri sera tra l'Inter e il Bologna a San Siro: "Non convince affatto la punizione dal limite fischiata al 34’ da cui nasce il 2-1 di Dimarco: Lucumì, che viene ammonito, interviene sul pallone ed è Lautaro che sembra cercare il contatto con le gambe del difensore, anticipando anche la caduta. Il Var, per protocollo, si limita a certificare se il contatto è fuori o dentro l’area".

"Nessun dubbio di fuorigioco sul vantaggio del Bologna al 22’, Lykogiannis sulla conclusione di Orsolini è tenuto in gioco da almeno due difendenti nerazzurri. Breve check anche in occasione del pareggio di Dzeko 4 minuti dopo, e stesso esito: niente offside. Primo giallo del match per Arnautovic al 32’, spinta gratuita, di frustrazione, a Skriniar. Al 57’ Colombo solo al monitor vede la mano di Sosa su tiro in porta di Dzeko: rigore e ammonizione ineccepibili".