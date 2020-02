Ludogorets-Inter, riposa Lukaku? Sanchez-Lautaro appena due volte in stagione

Poco più di ventiquattro ore al prossimo impegno in campo internazionale per l’Inter. Oggi i nerazzurri sono volati in Bulgaria, dove domani affronteranno il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di Europa League. In attacco, come spiega la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci Sanchez e Lautaro Martinez: . “Eriksen punta a essere titolare, mentre Lukaku potrebbe anche riposare: Lautaro-Sanchez hanno giocato insieme dal 1’ soltanto contro Samp e Barça”, scrivono i colleghi.