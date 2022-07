Lugano-Inter, Braida in tribuna con Marotta: la Cremonese non molla Agoumé

Il consulente di mercato del club neopromosso in Serie A presente sulle tribune per Lugano-Inter: occhi sul francese

Continua il pressing della Cremonese per Lucien Agoumé. Dopo l'operazione Radu, il club grigiorosso studia il profilo del centrocampista francese classe 2002, in prestito nell'ultima stagione al Brest, in Ligue 1.