Lugano, Mahou: “Affronteremo grandi giocatori, per noi sarà un buon test”

Prima amichevole stagionale per l'Inter, che oggi sfida come da tradizione la formazinoe svizzera a Cornaredo

Primo test stagionale per l'Inter edizione 2022/23, che affronta quest'oggi il Lugano. Hicham Mahou, nuovo arrivo della formazione svizzera, non vede l'ora di scendere in campo contro i nerazzurri: "C'è Lukaku, grande finalizzatore, e anche Lautaro Martinez mi piace molto. Affronteremo grandi giocatori e per noi sarà un buon test".