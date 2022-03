Luigi Prisco: “Il premio a mio padre? Sarebbe molto lusingato, ma non dimenticherebbe…”

Le parole del figlio di Prisco ai microfoni di Inter TV

Luigi Prisco, figlio di Peppino Prisco, ritirerà il premio dedicato al padre prima di Inter-Salernitana: "Sarebbe molto lusingato ma sarebbe in pensiero per la partita. Non gli farebbe dimenticare il tifo, che era la primo posto per lui. Non so chi ringraziare, credo che abbiano fatto una votazione. Mi commuovo a pensare che mio padre sia ancora ricordato così tanto, non ha tifato invano. Mi fa molto piacere".