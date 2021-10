Luis Enrique: “Italia più forte? Non so, ma cercherò di vincere dall’inizio”

Le parole del tecnico della Spagna: "Facciamo parte delle quattro squadre migliori ed è qualcosa di stimolante per noi. Vogliamo migliorarci"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League con l'Italia, Luis Enrique, ct della Spagna, ha risposto così alla domanda se gli azzurri siano più forti: "Non lo so, ma come al solito sarò ambizioso e cercherò di vincere la gara fin dall'inizio. Col mio staff abbiamo riflettuto, è vero che ci sono molte defezioni ma ci sono tanti giocatori convocabili per la Nazionale spagnola ed è qualcosa di molto positivo per noi e spero di poter tradurre questa ambizione in prestazioni importanti. Facciamo parte delle quattro squadre migliori ed è qualcosa di stimolante per noi. Vogliamo migliorarci, è un premio per le nostre prestazioni. Bisognerà essere ambiziosi, cerchiamo di migliorarci e vogliamo goderci questo momento".