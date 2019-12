Rossi: “Lukaku? Per ciò che ha fatto finora sembra abbia 40 anni. Allo United aveva l’ansia di…”

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, l’ex giocatore dello United Giuseppe Rossi ha parlato di Romelu Lukaku, uno dei primi a salutarlo durante il periodo di allenamento, nel gennaio 2019, con la maglia dei Red Devils:

“Ferguson era il mio allenatore, considerava i giocatori come gioielli da proteggere. L’emozione maggiore fu incontrare Giggs, che avevo visto solo in tv o nella Playstation. A gennaio di quest’anno ho chiesto di allenarmi ancora con lo United, con cui i rapporti sono rimasti ottimi”.

E ha incontrato Lukaku. Che impressione le ha fatto?

“Fu una delle prime persone che venne a salutarmi. Parla italiano, abbiamo chiacchierato molto. Per quello che ha fatto in Nazionale e nei club sembra che abbia 40 anni, invece ne ha 26. E può ancora crescere moltissimo. Aveva l’ansia di dimostrare di essere lui il vero 9 della squadra, non Rashford”.