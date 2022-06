CorSera – Inter, Lukaku guadagnerà 9 milioni: 30 giugno data limite per chiudere

Romelu Lukaku sta facendo di tutto per tornare a Milano. Anche ridursi l'ingaggio, come già comunicato all'avvocato che sta valutando la fattibilità dell'operazione tra Chelsea e Inter. Il Corriere della Sera indica la cifre che il bomber belga percepirebbe in nerazzurro: "Il centravanti ha spiegato in modo chiaro di non voler restare al Chelsea con Thomas Tuchel allenatore, ma il rientro a Milano deve avvenire entro il 30 giugno perché l'Inter possa beneficiare delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita e pagare meno tasse sullo stipendio di Lukaku. L'attaccante si ridurrà lo stipendio, passando dagli attuali 12 milioni netti a 9. Il costo lordo per l'Inter resterà comunque attorno ai 12 milioni, in linea con le cifre a bilancio per Brozovic, Lautaro, Barella e gli altri big della rosa".