Lukaku, altri 90 minuti fuori: Tuchel non lo schiera nel 4-0 del Chelsea al Burnley

Neanche un minuto in campo. Thomas Tuchel ha escluso Romelu Lukaku per tutto il match vinto dal Chelsea per 4-0 oggi

Alessandro Cosattini

Neanche un minuto in campo. Un’altra panchina iniziale, ma non solo: Thomas Tuchel ha escluso Romelu Lukaku per tutto il match vinto 4-0 dal Chelsea contro il Burnley.

L’ennesima panchina dell’attaccante ex Inter nelle ultime settimane. Continua il momento difficile per Big Rom, con l’allenatore dei Blues che al momento preferisce fare altre scelte per il suo attacco.