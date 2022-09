TS – Lukaku a fine stagione di nuovo con Conte? Tutti i tasselli a posto se…

Spiega infatti TuttoSport: "L’ammissione di Julian Nagelsmann prima del match con l’Inter (« Lewandowski ha lasciato una lacuna») nasconde una riflessione ben precisa. A Monaco sognavano Haaland che invece ha scelto Guardiola e, dopo un inizio scoppiettante, la squadra in Bundesliga ha pareggiato 1-1 con Borussia Mönchengladbach e Union Berlino dimostrando come, in un calendario che propone partite ogni tre giorni, sia indispensabile avere un centravanti che assicuri “gol facili”. E il prescelto sarebbe proprio Kane, il cui contratto col Tottenham scade nel 2024".

E qui entra in gioco Lukaku: "Facile pensare infatti che Conte possa avallare la cessione di Kane solo a fronte della promessa di ritrovare Big Rom. A Milano il belga è in “leasing” dal Chelsea e l’esonero di Tuchel non dovrebbe cambiare gli orizzonti. Per questo, nonostante la rivalità col Tottenham, non sarebbe vista di cattivo occhio la trattativa. Tutti i tasselli andrebbero a posto: Conte ritroverebbe l’attaccante dei sogni, il Chelsea rientrerebbe dalla spesa e il Bayern avrebbe il nuovo Lewandowski. E l’Inter? Dovrebbe voltare pagina nella speranza che però prima Lukaku abbia portato in dote il regalo per cui è stato ripreso: la seconda stella".