Il Giorno – Lukaku fin qui ‘bocciato’, riscatto dalla Juve. Da Marotta l’allarme più grande

“A oggi il suo ritorno all’Inter non è in continuità col passato a Milano, è una prosecuzione di quanto visto a Londra. Nemmeno riabbracciare l’amico Lautaro gli ha ridato smalto. I due non si trovano più come un tempo, paiono vecchi amanti a cui non scatta più la scintilla. […] Lukaku sa di giocare anche per il suo futuro. Se non torna Big Rom, il rinnovo del prestito è una chimera lontana. Il giocatore più pagato della squadra deve pesare in campo tanto quanto a bilancio. Le frasi del solitamente diplomatico Marotta sono l’allarme più forte che si potesse sentire”, si legge.