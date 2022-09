Inter, Lukaku si allena ad Appiano Gentile: ecco quando rientrerà in gruppo

L’Inter è tornata subito al lavoro ad Appiano Gentile in vista del match di domenica contro l’Udinese. Presente anche Romelu Lukaku, che prosegue nel suo programma di recupero. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni...

L'Inter è tornata subito al lavoro ad Appiano Gentile in vista del match di domenica contro l'Udinese. Presente anche Romelu Lukaku, che prosegue nel suo programma di recupero. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni dell'attaccante belga: "Presente anche Romelu Lukaku, che ha continuato a lavorare a parte con l'obiettivo di tornare abile e arruolabile dopo la sosta, quando l'Inter ospiterà la Roma dando il via a un autentico tour de force. Gli ultimi esami svolti ieri hanno confermato i continui miglioramenti al muscolo lesionato, ma il rientro resta fissato per fine mese".