Lukaku, astinenza record: mai 4 gare di campionato senza segnare. Contro il Benevento…

Lasciarsi alle spalle l’accesissimo scontro con Ibrahimovic e tornare al gol, che in campionato dura ormai da 4 partite: un’astinenza record per Romelu Lukaku, che contro il Benevento ha voglia di interrompere questo digiuno. Così scrive Tuttosport: “Domani sera Lukaku guiderà l’attacco dell’Inter contro il Benevento. La squalifica in Coppa Italia, infatti, impone a Conte di schierare il suo leader offensivo e non tenerlo a riposo in vista della Juventus. Lukaku freme, in Coppa Italia ha segnato, così come accaduto con la Fiorentina negli ottavi di finale, ma in campionato è fermo al gol realizzato il 3 gennaio contro il Crotone. Poi ci sono state quattro gare a secco: Sampdoria (dove ha giocato solo la mezz’ora finale perché non al top fisicamente), Roma, Juventus e Udinese. Mai da quando è all’Inter, Lukaku ha avuto un tale filotto negativo. Nel campionato scorso, per esempio, era arrivato al massimo a tre gare“.