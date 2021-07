Inter e Inzaghi, Lukaku stupisce ancora: che segnale di attaccamento alla maglia

Il gesto del belga è piaciuto molto alla società, al nuovo allenatore nerazzurro e ai tifosi

Romelu Lukakuis back. Dopo l’Europeo col suo Belgio, si è goduto le vacanze e intanto si è allenato per farsi trovare pronto dal nuovo allenatore Simone Inzaghi. Nelle scorse ore tra l’altro ha fatto un gesto molto apprezzato da società, tecnico interista e tifosi. Ne parla così Sky Sport: “Ora una nuova dimostrazione di attaccamento alla maglia, avendo anticipato il suo rientro per mettersi subito a disposizione di Inzaghi. Poteva aspettare la mattinata di lunedì, ha scelto di arrivare domenica dopo cena. Un segnale importante per l'attaccante, forte anche dei 4 gol segnati con il Belgio all’Europeo”, si legge.