Mundo Deportivo – Barcellona, anche Lukaku tra le alternative ad Haaland

La prima pagina del Mundo Deportivo in edicola sabato 12 marzo 2022 riporta l'interesse del Barcellona per Lukaku. "Alternative ad Haaland", recita il titolo della copertina con quattro giocatori seguiti dal Barça: "Lukaku e Werner (Chelsea), Schick (Leverkusen) e Leao (Milan) sono i preferiti. Il Barça ha in agenda vari attaccanti di primissimo livello se non riuscisse a prendere il norvegese"