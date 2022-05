In Spagna – Lukaku, contatti con il Barcellona: affare complicato. L’Inter…

L'attaccante belga non sta vivendo una grande stagione: le voci di un suo possibile addio al Chelsea aumentano

La deludente stagione di Romelu Lukaku al Chelsea ha acceso i riflettori sul futuro dell'attaccante belga: tornato a Londra solamente la scorsa estate per la cifra monstre di 115 milioni di euro, l'ex bomber dell'Inter non ha saputo replicare quanto fatto a Milano, e le voci di un suo addio in estate aumentano. Secondo il Mundo Deportivo, l'ultimo club a mostrare interesse sarebbe stato il Barcellona: Mateu Alemany e Jordi Cruyff, dirigenti blaugrana, avrebbero già incontrato Federico Pastorello, agente del giocatore.

L'affare, nonostante l'apprezzamento, è però complicatissimo: il Chelsea, per rientrare anche solo parzialmente dalla spesa effettuata, vorrebbe incassare almeno 95 milioni di euro, cifra fuori portata per i catalani, così come lo stipendio di Big Rom. Tuttavia la sua perdita di centralità nel progetto Blues potrebbe spingere il belga a forzare il suo addio, senza contare le conseguenze che potrebbero esserci per i londinesi a livello societario, con Roman Abramovich costretto a lasciare la proprietà del club. Su Lukaku ci sarebbero anche Inter, Milan e Bayern Monaco.