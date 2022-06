Quando Lukaku confessò: “Io e Barella litighiamo sempre, ma mi serve”: IL VIDEO

Ha fatto di tutto per tornare in un ambiente che lo aveva fatto sentire a casa. Sono cambiate tante cose ma il belga vuole riprendersi l'Inter

Vuole riprendersi quel posto in cui si è sentito a casa. E dove ha vinto insieme a compagni speciali, come Lautaro - a cui aveva promessa che sarebbe tornato - o Barella, matto quanto lui. In un'intervista a DAZN, con accanto l'argentino, Lukaku aveva parlato proprio del suo rapporto con il centrocampista. E oggi il canale l'ha riproposta attraverso i social.