Condò: “Belgio-Italia? Chiederei agli interisti come Bastoni marca Lukaku…”

Le parole del giornalista di Sky Sport in vista del quarto di finale degli Europei in programma settimana prossima

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così in vista del quarto di finale degli Europei che vedrà l'Italia opposta al Belgio di Romelu Lukaku: "Fossi in Mancini e nei giocatori dell'Italia, chiederei agli interisti come Bastoni marca Lukaku in allenamento. Sarei curioso di sapere come vanno le partitelle ad Appiano Gentile con Lukaku", le parole di Condò.