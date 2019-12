Lukaku augura a tutti buone feste: “Grande Inter, buon Natale a tutti”

E’ stato il protagonista di questa giornata. E anche della prima parte della stagione dell’Inter. Romelu Lukaku ha segnato una doppietta contro il Genoa e poteva essere una tripletta. Perché poteva essere suo il gol su rigore che ha lasciato battere e segnare al giovane Esposito. Una prova in più sul suo modo di essere che piace tanto a tanti tifosi nerazzurri e che ha conquistato Conte. Lo ha voluto a tutti i costi in nerazzurro e lui lo ha ripagato. 12 i gol segnati finora in campionato e due in Champions. Lui pensa al gruppo e con un post sui social carica tutti: “Grande Inter, buon Natale a tutti”. Per gli interisti una bella vittoria autografata da Big Rom sotto l’albero.