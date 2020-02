Inter, Lukaku maniacale: si prepara al derby in camera iperbarica. “Investi nel tuo corpo”

Non si diventa per caso un attaccante di valore mondiale e un vero trascinatore di una squadra e una piazza come l‘Inter. Romelu Lukaku lo sa bene, e difatti per essere il numero uno non lascia nulla al fato. Al contrario, l’attaccante nerazzurro sui social ha mostrato tutta la sua maniacalità in fatto di cura del corpo, a maggior ragione a pochi giorni da una partita importante come il derby. L’allenamento in camera iperbarica è un inno alla professionalità: “Investi nel tuo corpo“, ha scritto Lukaku.

(Fonte: Profilo Instagram Lukaku)