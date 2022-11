TS – Lukaku torna in campo oggi? Anche Ausilio in tribuna per Belgio-Marocco

L'attaccante dell'Inter potrebbe finalmente tornare in campo ma solo per uno spezzone di gara oggi col Marocco

Romelu Lukaku dovrebbe tornare in panchina per Belgio-Marocco di oggi. L'attaccante dell'Inter spera di poter scendere in campo almeno per uno spezzone di gara, preludio ad una maglia da titolare nel prossimo impegno di Qatar 2022.

TuttoSport rivela un particolare sulla sfida di oggi: "Per gustarsi l’epifania di Lukaku al Mondiale, in tribuna allo stadio Al Thumana ci sarà pure Piero Ausilio , direttore sportivo dell’Inter. Quasi superfluo sottolineare quanto sia importante per Simone Inzaghi che il viaggio in Qatar sia “allenante” per Big Rom pure sotto il profilo psicologico, essendo il ragazzo reduce da una prima parte di stagione tutta da dimenticare".