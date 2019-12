GdS – Lukaku cancella una volta di più Icardi: il primato dell’Inter ha la sua faccia

Romelu Lukaku torna a segnare in campionato dopo le due partite di digiuno e lo fa trascinando la sua Inter nel poker al Genoa dell’ex Thiago Motta. Un pomeriggio davvero particolare per l’attaccante belga, che conquista proprio tutti sia per le sue gesta sportive che per aver lasciato a Esposito il rigore del 4-0. “Non volerà in alto come Cristiano Ronaldo, Romelu. E non è sempre sinonimo di spettacolo, certo. Ma lo è costantemente di sostanza” scrive la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano racconta così la giornata particolare di Lukaku: “Forse non lo sa, ma ha scritto un’enciclopedia in un pomeriggio prenatalizio qualsiasi. Un capitolo senza fine, quel libro sarà ristampato all’infinito, perché il belga s’è guadagnato una menzione eterna nei racconti futuri di Esposito, davanti a camini accesi e copertine da divano. Poi ha cancellato una volta di più il ricordo di Mauro Icardi: mentre il 9 baciava la traversa con il sinistro, la curva non a caso sottolineava tutta la propria… distanza dall’attuale attaccante del Paris Saint Germain. Capitolo tre, giusto in fondo, ma val la pena di essere letto col fiato sospeso: l’Inter che accende le lucine dell’albero di Natale da prima in classifica, raggiungendo a quota 42 punti la Juventus di Sarri e CR7, ha il suo faccione, doppietta e tutti a casa“.