Stampa Uk – Lukaku come un anziano davanti ad un cantiere. Il Chelsea…

Dopo la sconfitta contro la Juventus il belga nel mirino di alcuni tabloid perché non si è integrato con i compagni

Eva A. Provenzano

Sconfitta in Champions e prime critiche mosse a Lukaku. The Guardian parla dell'ex giocatore dell'Inter in questi termini: "È tempo di parlare di lui? O meglio, per parlare del modo in cui il Chelsea sembra ancora giocare con Lukaku facendolo girare all'estremità del campo? Il belga è stato definito il pezzo mancante del puzzle tante volte. Viene spontaneo chiedersi che tipo di puzzle sia questo: una squadra che diventa campione d'Europa, con un tale talento in eccesso a disposizione, e ancora si afferma che sia incompleta. Ma la sconfitta con la Juve ricorda che è una squadra ancora in costruzione. Il Chelsea non ha ancora imparato a sfruttare il suo acquisto record e ad integrarlo. All'Allianz è stato come vedere la squadra di Tuchel lavorare a maglia". Insomma, la stessa critica mossa da Conte a Tuchel: "Lukaku? Non hanno ancora capito come usarlo".

E ancora: "Lukaku ha continuato a gesticolare per chiedere un passaggio sui piedi, poi aspettava solo che non arrivasse, uno spettatore semi-interessato osservava il lavoro metodico in corso dei compagni. Come gli anziani che stanno in piedi e guardano i mattoni che vengono posati su un cantiere attraverso il buco di recinzione".

Si racconta ancora di come Romelu abbia chiesto palla tre qualche volte ma non è stato accontentato anche quando si muoveva per ricevere palla. Di un giocatore che non viene trovato quando fa certi movimenti e il giornale inglese si augura che non diventi un problema strutturale per Tuchel. "Lukaku chiede di essere cercato e di conoscere i movimenti che fa. Il sistema di gioco controllato del Chelsea non consente passaggi istantanei. Ma è una nota che la squadra può aggiungere al suo gioco. Un filo più diretto con il centravanti, prima che cresca il senso di sterilità del giocatore".

(Fonte: The Guardian)