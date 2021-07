Bucchioni: “Lukaku-Chelsea? Arrivano conferme indirette dalla stessa Inter”

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il noto giornalista ha parlato della situazione tra l'attaccante belga e i Blues

Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha parlato in modo approfondito della questione Romelu Lukaku-Chelsea. In merito, ha aggiunto un particolare molto importante della vicenda: “Arrivano conferme indirette anche dalla stessa Inter che in attesa della decisione finale di Romelu, si sta comunque guardando attorno. L’idea più forte è quella di lanciare Satriano, un attaccante uruguagio del 2001, già devastante in Primavera, che ha impressionato nelle prime amichevoli. Nei giorni scorsi era stato accostato all’Inter anche Scamacca, segno evidente che neppure dentro la società nerazzurro considerino chiuso l’affare Lukaku”, si legge.