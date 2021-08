The Athletic – Slitta la prima gara di Lukaku col Chelsea: niente Crystal Palace

Secondo il sito difficilmente il trasferimento verrà formalmente completato prima del debutto del club inglese in Premier

Doloroso e lungo. L'addio di Lukaku non è stato ancora ufficializzato. Non è arrivato il comunicato del Chelsea, non è arrivato quello dell'Inter che accoglie Dzeko. Tra l'altro l'attaccante belga, stando a quanto riporta il sito inglese The Athletic, non sarà disponibile per l'esordio stagionale della Premier League del Chelsea contro il Crystal Palace sabato.