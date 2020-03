La Stampa – Lukaku sfida Ronaldo e punta su un fattore: Conte torna a casa ‘sua’ e non immaginava…

Sarà Cristiano Ronaldo contro Romelu Lukaku all’Allianz Stadium. I due, che in estate potevano addirittura diventare compagni di squadra, ora si sfidano nella gara scudetto: “Juve e Inter si identificano in questi due attaccanti così diversi e così simili – scrive La Stampa -, per altro i colpi più costosi di sempre delle società eterne nemiche, capaci di calamitare attenzioni e gol oltre che a trascinare i propri compagni dentro il campo“.

L’attaccante dell’Inter vuole segnare il suo primo gol contro una ‘big’ in maglia nerazzurra: “Lukaku invece spera di sfruttare il ‘fattore trasferta’ che lo rende unico in Europa con 12 centri – dei suoi 17 in campionato – realizzati fuori casa“.

Una sfida delicata per Juventus e Inter stasera, con un diktat preciso: “Vietato perdere. Basta quest’obbligo a rendere ancora più delicato e decisivo per Maurizio Sarri e Antonio Conte il Derby d’Italia più strano e silenzioso di sempre. Nessuno dei due può permettersi nuovi passi falsi scudetto“.

Conte torna per la prima volta da avversario nello stadio della Juventus ma in un clima surreale per l’assenza dei tifosi bianconeri: “Chissà quante volte si sarà immaginato il ritorno nella ‘sua’ casa e contro la ‘sua’ Juve, a maggior ragione dopo la scelta di guidare l’Inter, ma uno scenario così non sarebbe mai passato per la testa di Antonio Conte“.