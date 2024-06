L'esordio di Romelu Lukaku a Euro 2024 non è stato sicuramente dei migliori, con due gol annullati e tanti errori sotto porta. L'attaccante belga, terminato il prestito alla Roma, dovrà decidere il suo futuro. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'impressione, infatti, è che per il centravanti belga sia iniziata la parabola discendente, con un rendimento che a 31 anni inevitabilmente non può che essere in regressione rispetto alle stagioni migliori della sua carriera (Manchester United e Inter su tutti)".

"Eppure c'è ancora chi è pronto a scommettere su di lui e sulla sua capacità di rialzarsi. Ad iniziare da Antonio Conte, ad esempio, che lo vorrebbe ancora al centro del suo attacco, stavolta al Napoli. Ma anche da José Mourinho, che al di là delle smentite di rito, ci fosse la possibilità lo porterebbe volentieri con sé al Fenerbahçe, in Turchia. Senza parlare di Domenico Tedesco, ovviamente, che per andare avanti in Germania si aggrapperà ancora a lui. Per il futuro, poi, eventualmente si vedrà più avanti. Il Chelsea per cederlo vuole 43 milioni di euro, la cifra minima per evitare di piazzare una minusvalenza a bilancio. Ci sarà qualcuno disposto a darglieli anche in Europa? Altrimenti il futuro di Romelu sembra segnato e si legge Arabia…".