Inter-Real, sarà Lukaku contro Varane. Gds: “Romelu potrà decidere di scegliere…”

Inter-Real Madrid sarà una gara di altissimo livello. Ma dentro la partita ci saranno piccoli duelli che potranno determinare l’esito della sfida, in un senso o nell’altro. E uno di questi, spiega La Gazzetta dello Sport, riguarda Romelu Lukaku: “Romelu e Raphael Varane sarà il filo conduttore: stessi centimetri, 191, un peso specifico identico per i propri reparti, un peso «vero» differente, a vantaggio di Lukaku che potrà decidere di scegliere il corpo a corpo anche contro un avversario di tale livello. I due si sono sfidati già tre volte in carriera, una con i club: Supercoppa europea, sorrise Varane contro lo United, che pure un gol a Lukaku lo chiese e lo ottenne. Qui si gioca sull’anticipo: quanto più Varane riuscirà ad usare l’arma contro il belga, tanto più lo stesso Lautaro risentirà delle difficoltà del compagno”.