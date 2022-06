Lukaku, oggi la conversazione decisiva. Inter convinta di ristabilire gerarchie col Milan

Per il ritorno del centravanti dal Chelsea è tutto fatto, oggi la giornata decisiva per l’accordo con i Blues e per il ritorno in Serie A

Andrea Della Sala

Per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea è tutto fatto, oggi la giornata decisiva per l’accordo con i Blues e per il ritorno in Serie A.

"La conversazione decisiva tra Inter e Chelsea è in programma oggi, ma ormai sembra solo una formalità perché l’intesa è di fatto definita dopo i contatti intercorsi ieri. I Blues erano partiti da una richiesta di 23 milioni per l’affitto annuale di Lukaku, ma alla fine si accontenteranno di 10, la vera base iniziale dell’Inter. Esulta Simone Inzaghi che si era molto arrabbiato ad agosto scorso quando aveva saputo della partenza di Romelu, non in preventivo - a differenza di quella di Hakimi - al momento del suo sbarco a Milano. L’idea del mondo Inter è che con il ritorno del belga si ristabiliscano le gerarchie dello scudetto conquistato a maggio del 2021 davanti al Milan, ora Campione d’Italia al termine dell’entusiasmante volata dell’ultimo campionato", riporta La Stampa.