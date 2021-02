Lukaku-Ibra, il procuratore ha convocato il belga: tocca a lui parlare dello scontro

Il giocatore svedese era già stato sentito per quanto successo nel derby, nei prossimi giorni sarà sentito il belga

Tra domani, massimo dopodomani, verrà ascoltato Romelu Lukaku per lo scontro con Ibrahimovic durante la partita dei quarti di Coppa Italia. Il giocatore verrà ascoltato dalla Procura per raccontare la sua versione dei fatti su quanto accaduto in campo. Lo svedese è già stato ascoltato nei giorni scorsi in video conferenza.