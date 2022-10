GdS – Infortunati Inter, situazioni diverse per Lukaku e Correa: i due rientri…

“Penultimo allenamento per l'Inter ad Appiano Gentile prima della partenza per la Spagna e, di conseguenza, ulteriore test sul campo sia per i giocatori in fase di recupero che per l'allenatore, alle prese con qualche nodo da sciogliere. Sul campo della Pinetina si sono per esempio visti Romelu Lukaku e Joaquin Correa, ancora impegnati individualmente per un lavoro specializzato anche se per entrambi le possibilità di presenziare in panchina al Camp Nou sono residuali.