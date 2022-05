CorSera: “Lukaku-Inter? Difficile, non così improbabile”. Ma può tornare solo in prestito

Secondo il quotidiano ci sarebbe uno spiraglio per il ritorno del centravanti belga ora al Chelsea all'Inter

"Su Bastoni si attende l’affondo del Tottenham di Conte, i nerazzurri sono convinti di poterlo sostituire con Bremer, ma la quotazione di 25 milioni per il difensore del Torino è insufficiente. Resta possibile, anche se complicato, il ritorno di Lukaku all’Inter. Il Chelsea ha una nuova proprietà, ma per ora rimane Tuchel in panchina, con cui il belga non va d’accordo. Il dialogo con l’Inter non si è mai interrotto, può tornare solo in prestito e tagliandosi l’ingaggio da 12 a 9 milioni. È difficile, non così improbabile che accada", spiega il Corriere della Sera.