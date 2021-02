GdS – Lukaku ‘costringe’ l’Inter a pagare tutti i bonus allo United. L’ultimo…

L'ottimo rendimento del belga ha fatto scattare i bonus previsti nell'accordo con gli inglesi al momento della cessione

Prosegue inarrestabile il percorso magico di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter. Il belga ha messo in fila una serie di record che costano caro all'Inter, 'costretta' a versare i bonus allo Unied pattuiti in sede di trattativa. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Nell’Inter segna un gol ogni 103 minuti, abbatte almeno un difensore a partita, costruisce un’occasione diretta o indiretta almeno una volta a match. Si è messo in testa di vincere un campionato con l’Inter: l’ultima e unica volta che gli è riuscito, con l’Anderlecht, non era ancora maggiorenne. Sta costringendo la società a pagare allo United tutti i bonus del suo acquisto: con la doppietta di due giorni fa, i nerazzurri verseranno ai Red Devils un altro milione di euro. Ma il jackpot qui è solo nerazzurro".