Il ct del Belgio: “Lukaku? Sono sbalordito dall’atteggiamento dei media. E’ entrato…”

Martinez, il ct del Belgio, ha sottolineato come la stampa non abbia mai sottolineato il grande lavoro che Lukaku ha fatto ai tempi dell’Everton. Al Times ha detto: «Gli esperti hanno questo talento. Mettono sempre in evidenza ciò che un giocatore non ha o ciò che un giocatore non fa. Di alcuni calciatori sottolineano sempre le cose buone che fanno, e per altri giocatori invece evidenziano solo quello che non fanno. Romelu è entrato in quella categoria dopo la sua esperienza al Chelsea. Ha avuto un paio di stagioni fenomenali all’Everton, ma nel momento in cui ha lasciato l’Everton per andare al Manchester United c’era quasi la sensazione che tutti avrebbero messo in evidenza quando Rom non avrebbe segnato, quindi sarebbe stato negativo – il fatto di non segnare – per la sua prestazione».

E ha continuato: «Per me è stato tutto davvero sorprendente. Perché Lukaku ha qualità eccezionali. E’ un marcatore e non può essere valutato in base alle cose che non fa. Come facevano con Maradona, sulle cose che non poteva affrontare o per il fatto che non fosse bravo a difendere o usare il piede destro. Nessuno parlava di quando Maradona usava proprio il destro. Lukaku è un marcatore è quello è il lavoro che fa meglio».

(Fonte: The Times)