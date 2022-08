Lukaku, dalla curva nessun coro. Ma il belga sa che col lavoro torneranno le ovazioni

Nella partita di ieri contro lo Spezia, la curva non ha osannato il centravanti belga come ha fatto per il resto dei giocatori

Andrea Della Sala

Nella partita di ieri contro lo Spezia, la curva non ha osannato il centravanti belga Lukaku come ha fatto per il resto dei giocatori. Tutto nella norma servirà solo tempo per perdonare definitivamente l'attaccante dopo il tradimento col Chelsea.

"La curva, infatti, come da promessa, non ha mai chiamato il suo nome come una volta, mentre per Lautaro è stato un peana di cori: niente di anomalo, il belga sa che col lavoro tornerà a inchinarsi davanti a loro ricevendo in cambio una ovazione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.