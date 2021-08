Lukaku, corsa contro il tempo per la Supercoppa. C’è una deadline per il Chelsea

L'attaccante belga vestirà presto la maglia dei Blues, ma il tecnico Tuchel lo vorrebbe già a disposizione mercoledì col Villarreal

Romelu Lukaku sarà presto un nuovo giocatore del Chelsea. L'accordo con l'Inter è stato trovato, il club nerazzurro incasserà 115 milioni di euro, mancano solo le ultime formalità e poi il belga tornerà a vestire la maglia dei Blues. Ma il Chelsea spinge per chiudere tutto il prima possibile, Tuchel vorrebbe averlo già a disposizione per la Supercoppa Europea di mercoledì col Villarreal.

Il Chelsea ha già presentato la lista dei giocatori per la sfida, ma l'elenco può essere modificato e possono essere aggiunti nuovi calciatori fino alla mezzanotte del giorno prima della gara. Per questo il club inglese sta accelerando le ultime procedure burocratiche per regalare Lukaku subito a Tuchel.