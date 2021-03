De Grandis a Di Canio: “Lukaku-Ronaldo? Non è questione di forza. Ma ora…”

Il giornalista ha parlato di Big Rom e di come in questo momento è decisivo per la sua squadra

Eva A. Provenzano

«L'Inter può vincere anche con Lautaro e Sanchez ma è una squadra diversa. Non faccio un paragone tra la forza di Lukaku e quella di Ronaldo. Spesso sento Di Canio dirlo quando parla del belga... Non è sicuramente più forte tecnicamente di Ronaldo, ma il giocatore nerazzurro in questo momento cambia la squadra».Stefano De Grandis, a Skysport, ha parlato così dell'attaccante dell'Inter replicando un po' all'ex capitano della Lazio che parla dell'attaccante nerazzurro come di un giocatore non determinante.

(Fonte: SS24)